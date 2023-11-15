Михаил Боярский передал свои доли в трех фирмах другим людям

Минувшим летом Боярский отдал долю в 30 процентов, которая ему принадлежала, в организации «Лайт», занимающейся арендой и управлением имуществом, своему родственнику Николаю Боярскому.

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Затем он решил переоформить еще свою долю в фирме «Хаус-Маркет», которая занимается подготовкой к продаже собственного нежилого недвижимого имущества. Эту долю певец переписал на женщину по имени Альфия Тенишева.

Также Михаил Сергеевич вышел из организации «Автотранс», которая тоже связана с арендой и управлением имуществом. Эту долю в бизнесе артист отдал Елене Косцовой.

Напомним, что Боярский состоит в браке с Ларисой Луппиан. Они воспитали сына Сергея и дочку Елизавету.