Михаил Боярский передал свои доли в трех фирмах другим людям

Михаил Боярский. Фото: Global Look Press

Народный артист РСФСР Михаил Боярский за последние полгода вышел из трех своих бизнесов.

Михаил Боярский много лет выступал на сцене и снимался в кино. Также он успел стать бизнесменом. Но за последние полгода артист предпочел выйти из трех бизнесов. По данным Telegram-канал Baza, он передал свои доли в трех фирмах другим людям.

Однако актер все еще является совладельцем компании «Авторгрупп», которая занимается деятельностью в области права.

Минувшим летом Боярский отдал долю в 30 процентов, которая ему принадлежала, в организации «Лайт», занимающейся арендой и управлением имуществом, своему родственнику Николаю Боярскому.

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Затем он решил переоформить еще свою долю в фирме «Хаус-Маркет», которая занимается подготовкой к продаже собственного нежилого недвижимого имущества. Эту долю певец переписал на женщину по имени Альфия Тенишева.

Также Михаил Сергеевич вышел из  организации «Автотранс», которая тоже связана с арендой и управлением имуществом. Эту долю в  бизнесе артист отдал Елене Косцовой.

Напомним, что Боярский состоит в браке с Ларисой Луппиан. Они воспитали сына Сергея и дочку Елизавету. 

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