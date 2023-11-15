Телеведущий Марат Башаров заявил, что обладает экстрасенсорными способностями

Марат Башаров уже давно стал известной персоной. Он играет в кино и участвует в развлекательных шоу. Много лет актер ведет передачу «Битва экстрасенсов». Он признается, что к нему часто подходят люди на улице и спрашивают, действительно ли участники способны общаться с духами и видеть, что произошло в том или ином месте.
«Мы любим верить в потусторонние силы, в чудо», – подчеркнул он.
По словам Марата, он каждый раз сам ждет чуда, когда готовится к съемкам. Телеведущий отметил, все тратят много сил и энергии, так как им приходится путешествовать по стране и переживать разные эмоции, когда герои передачи рассказывают о событиях из своей жизни.
При этом актер ни разу не собирался покидать пост ведущего этого проекта. Он уверен, что когда на съемках героям помогают переживать их горе, в этом есть и частичка его заслуги. Также Башаров порой чувствует, как на него хотят повлиять участники шоу.
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«Каждый раз их сила вызывает во мне много эмоций. Но и я силен. Я верующий человек, со мной Всевышний. И поэтому на меня может воздействовать только мой Бог», – заверил он.
Также артист впервые признался, что наделен экстрасенсорными способностями. Ранее об этом также рассказал Александр Шепс.
«Бывает, что и у меня какие-то видения появляются и сбываются. Думаю, я не лишен способностей. Но развивать их я не буду», – отметил Марат в беседе с Voice.