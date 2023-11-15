Телеведущий Марат Башаров заявил, что обладает экстрасенсорными способностями

По словам Марата, он каждый раз сам ждет чуда, когда готовится к съемкам. Телеведущий отметил, все тратят много сил и энергии, так как им приходится путешествовать по стране и переживать разные эмоции, когда герои передачи рассказывают о событиях из своей жизни.

При этом актер ни разу не собирался покидать пост ведущего этого проекта. Он уверен, что когда на съемках героям помогают переживать их горе, в этом есть и частичка его заслуги. Также Башаров порой чувствует, как на него хотят повлиять участники шоу.

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«Каждый раз их сила вызывает во мне много эмоций. Но и я силен. Я верующий человек, со мной Всевышний. И поэтому на меня может воздействовать только мой Бог», – заверил он.

Также артист впервые признался, что наделен экстрасенсорными способностями. Ранее об этом также рассказал Александр Шепс.