Футболист Федор Смолов впервые стал отцом

Поклонники тоже поздравили футболиста. Пока имя малышки супруги не раскрыли. Напомним, что Карина долгое время скрывала беременность. Она показала округлившийся живот уже на большом сроке. Смолов сыграл с ней свадьбу в июне. Они обошлось без пышного торжества. А вот свадебное путешествие пара провела в Италии. 29-летняя блогер и модель буквально покорила спортсмена.

Ранее Федор был в браке с Викторией Лопыревой, но этот союз был недолгим. А также у футболиста были отношения с внучкой Бориса Ельцина, но они так и не дошли до ЗАГСа.