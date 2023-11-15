Футболист Федор Смолов впервые стал отцом

Федор Смолов является известным футболистом. 15 ноября стало известно, что он впервые стал отцом. Его возлюбленная Карина Истомина родила первенца. В соцсети пара показала трогательное фото, на котором нападающий московского «Динамо» и сборной России держит на руках маленькую дочку. Футбольный клуб поздравил влюбленных с важным событием в жизни.
«У Феди и его жены Карины родилась дочка! Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорожденной», – гласит сообщение в соцсети.
Поклонники тоже поздравили футболиста. Пока имя малышки супруги не раскрыли. Напомним, что Карина долгое время скрывала беременность. Она показала округлившийся живот уже на большом сроке. Смолов сыграл с ней свадьбу в июне. Они обошлось без пышного торжества. А вот свадебное путешествие пара провела в Италии. 29-летняя блогер и модель буквально покорила спортсмена.
Ранее Федор был в браке с Викторией Лопыревой, но этот союз был недолгим. А также у футболиста были отношения с внучкой Бориса Ельцина, но они так и не дошли до ЗАГСа.