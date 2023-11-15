Певец Савин заявил, что Пугачева назвала отношения с Галкиным* комфортными

По словам композитора, певица его сразу заметила и выделила среди других участников. Между ними закрутились отношения. Примечательно, что он ее на 39 лет младше. Савин вспомнил, что Примадонна тогда говорила ему про будущего мужа. Артистка еще не состояла в браке с Галкиным*.

«В одном из разговоров, я помню, она сказала, что мне с Максимом комфортно. Но комфорт — это не то, что нужно женщине. Женщине нужно другое, призналась она. Комфортно жить можно с кем угодно: с родителями, с братом. А в отношениях должна быть любовь», – сказал певец в беседе с aif.ru.

При этом Сергей отметил, что чувства у Аллы Борисовну к супругу есть. Он лишь отметил, что эта любовь звезды скорее как к родственнику. При этом певец сомневается, что Пугачева любит мужа как мужчину. Композитор считает, что артистка рядом с избранником чувствует себя защищенной.

«Потому что Максим действительно очень комфортен для Аллы Борисовны», – подчеркнул Савин.

Более того, он считает, что Примадонна решилась уехать жить за границу, так как на нее большое влияние оказывает супруг. Напомним, что недавно певица решила прервать молчание. Она заявила в соцсетях, что выполнила свою миссию. Также артистка напомнила, что заработала деньги на пике карьеры и не растратила их, в отличие от многих коллег. Звезда попросила не считать волосы на ее голове и не распространять лживые слухи.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.