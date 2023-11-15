У Грегора Клигана из сериала «Игра престолов» умер новорожденный ребенок

У исландского спортсмена и актера из «Игры престолов» Хафтора Юлиуса Бьернссона в семье случилось горе. У него умер новорожденный ребенок. О трагедии артист вместе с женой Келси Хенсон рассказал в соцсетях.

Девочка появилась на свет 8 ноября, на 21 неделе беременности. Недоношенная малышка была крохотной. Хафтор присутствовал в роддоме. Он поддерживал свою супругу. Дочка пара назвала Грейс Морган. Однако она была очень слаба. Врачи боролись за ее жизнь, но спустя два дня стало известно о ее гибели.