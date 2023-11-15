У Грегора Клигана из сериала «Игра престолов» умер новорожденный ребенок

У исландского спортсмена и актера из «Игры престолов» Хафтора Юлиуса Бьернссона в семье случилось горе. У него умер новорожденный ребенок. О трагедии артист вместе с женой Келси Хенсон рассказал в соцсетях.
Девочка появилась на свет 8 ноября, на 21 неделе беременности. Недоношенная малышка была крохотной. Хафтор присутствовал в роддоме. Он поддерживал свою супругу. Дочка пара назвала Грейс Морган. Однако она была очень слаба. Врачи боролись за ее жизнь, но спустя два дня стало известно о ее гибели.
«После заметного снижения движений мы узнали, что ее сердце перестало биться. Словами не могут описать боль этой утраты или наше счастье от того, что мы смогли провести время с дочерью. Она такая красивая, со светлыми ресничками и бровками, она улыбалась маме и папе. Мы невыразимо любим ее. Горе, которое мы чувствуем, будет с нами навсегда, но и любовь тоже. Все наши надежды и мечты на нее отобрали у нас, но я знаю, что снова буду с ней», – написал актер.
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Хафтор Юлиус Бьернссон и Келси Хенсон. Фото: соцсети звезды
Хафтор и Келси также добавили, что дух ребенка останется с ними и будет малыша продолжит жить в своих братьях и сестрах. Супруги лишь попросили всех уважать их частную жизнь и не тревожить их, позволив спокойно оплакивать свою утрату.
Напомним, что Хафтор Бьернссон сыграл Грегора Клигана по прозвищу Гора в популярном сериале «Игра престоло». Мало кто знает, что он стал победителем 2018 года и многократным призером соревнований за звание «Самый сильный человек планеты». Он обладает внушительной внешностью и силой. Его жена Келси — известная фитнес-блогерша. У них растет трехлетний сын.