Анфиса Чехова призналась, что пришла в шоу «Секрет на миллион» ради гонорара

Так долгое время Анфиса была в отношениях с Гурамом Баблишвили. У них в 2012 году родился сын Соломон. Спустя три года пара сыграла свадьбу, но после этого их отношения стали давать трещину. В 2017 году они развелись. Только теперь телеведущая призналась, что отправилась в шоу «Секрет на миллион», чтобы рассказать всем о разводе, а также заработать на этом деньги.

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«Я в «Секрет на миллион ходила», так как нужно было рассказать общественности о нашем разводе. Я точно знала, что будет событие. То есть, это не просто написать в соцсетях я бы про это написала. Во-вторых, за это платят. Я сказала Гураму, что нужно сказать, что мы расстаемся, давай сделаем это через программу, где еще и щедро платят, почему нет?» – заявила Чехова в шоу «Света вокруг света».

После этого она уже перестала ходить на разные передачи. Она подчеркнула, что ей неприятно «трясти грязным бельем».