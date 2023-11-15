Власти Дубая запретили концерты Моргенштерна* после интервью с Собчак: попал в черный список

Алишер Моргенштерн* уже больше года живет за границей. Он находится в Европе, жил в Израиле, но в итоге вернулся в Дубай. И недавно рэпер дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал о своей жизни в стране, где много запретов. Но тогда артист похвастался, что обойти арабские ограничения довольно легко.
И сразу после выхода этого интервью у звезды возникли проблемы с выступлениями. 10 ноября он должен был выступить в клубе Billionaire, но его отметили за несколько часов до начала. Как стало известно Телеграм-каналу Mash, на площадку позвонили из службы безопасности Дубая и отменили концерт рэпера.
Сам Моргенштерн* дал другое объяснение случившемуся. Он заявил, что плохо себя чувствует не сможет выступить, так как у него температура 40,3. Но уже спустя два дня он чувствовал себя бодро и показал деньги, которые получил за работу на корпоративе.
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А вот журналисты отмечают, что правительство ОАЭ поместило артиста в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов. И это произошло спустя один день после выхода интервью у Собчак.
Но отмечается, что после запрета Алишеру* все еще можно выступать частные мероприятия на территории ОАЭ. Не может быть никаких продаж билетов на концерты и анонсов выступления. Информацию подтвердили организаторы выступлений звезды. Также рэпер может давать концерты в других странах, где ему не запрещено это делать.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.