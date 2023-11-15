Власти Дубая запретили концерты Моргенштерна* после интервью с Собчак: попал в черный список

Сам Моргенштерн* дал другое объяснение случившемуся. Он заявил, что плохо себя чувствует не сможет выступить, так как у него температура 40,3. Но уже спустя два дня он чувствовал себя бодро и показал деньги, которые получил за работу на корпоративе.

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А вот журналисты отмечают, что правительство ОАЭ поместило артиста в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов. И это произошло спустя один день после выхода интервью у Собчак.

Но отмечается, что после запрета Алишеру* все еще можно выступать частные мероприятия на территории ОАЭ. Не может быть никаких продаж билетов на концерты и анонсов выступления. Информацию подтвердили организаторы выступлений звезды. Также рэпер может давать концерты в других странах, где ему не запрещено это делать.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.