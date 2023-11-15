93-летний Иван Краско на фоне проблем со здоровьем решил оставить наследство детям

На этот раз Краско дал интервью. Он рассказал, что живет в квартире на Фонтанке. Это жилье на себя переписала его экс-жена Вяль. По словам актера, она просто боялась, что он отдаст квартиру очередной молодой жене.

«Но чего я сыновей буду обижать? Я их люблю. Вот с сыновьями сейчас и живу», – подчеркнул он.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также за артистом присматривает сиделка. Он не стал скрывать, что редко покидает свой дом, так как у него проблемы со здоровьем. Но пока Иван Иванович продолжает играть в театре.