93-летний Иван Краско на фоне проблем со здоровьем решил оставить наследство детям

Иван Краско много лет строит карьеру в кино. Он стал одним из самых известных актеров. В его копилке также есть режиссерские работы. А в последние годы не раз в общественности обсуждали его личную жизнь. Четвертой женой артиста стала молодая студентка Наталья Шевель.
Несмотря на разницу в возрасте в 60 лет, они сыграли свадьбу в 2015 году. Однако три года спустя союз распался. Теперь он близко общается с бывшей женой Натальей Вяль. У них есть сыновья Иван и Федор. От первой жены у него есть дочка Галина, а от второго дочка Юлия. В последнее время у звезды начались проблемы со здоровьем.
На этот раз Краско дал интервью. Он рассказал, что живет в квартире на Фонтанке. Это жилье на себя переписала его экс-жена Вяль. По словам актера, она просто боялась, что он отдаст квартиру очередной молодой жене.
«Но чего я сыновей буду обижать? Я их люблю. Вот с сыновьями сейчас и живу», – подчеркнул он.
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Также за артистом присматривает сиделка. Он не стал скрывать, что редко покидает свой дом, так как у него проблемы со здоровьем. Но пока Иван Иванович продолжает играть в театре.
«Я, конечно, плохо хожу. С сосудами проблемы в ногах. Нога отнимается. Не хочет работать. Поэтому надо посидеть, успокоить седалищный нерв. Я думаю, что это возраст. Еще у меня были наскоки инсульта, как я это называю. Иногда вдруг начинает шуметь в голове. А когда сам инсульт был, так в голове вообще произошло короткое замыкание, просто «взрыв» в черепной коробке. Я думаю, в конце ноября буду проситься в больницу», – отметил он.
«У меня слепота и глухота начинается. Бывают провалы в памяти», – пояснил актер.
Иван Краско с сыновьями. Фото: Global Look Press
Звезде кино уже 93 года. Он признается, что интерес к жизни является его секретом долголетия. Примечательно, что актер намерен жить до 100 лет. Краско, несмотря на то что у него есть проблемы со здоровьем, не хочет писать завещание. Он уверен, что и так понятно, кто получил его наследство.
«У меня дети — законные наследники», – подчеркнул артист, пишет SPB.KP.ru.