«Настоящее испытание»: Алексей Воробьев признался, почему до сих пор не женат

Певец и актер Алексей Воробьев рассказал, какой видит свою будущую жену. Он заявил, что она должна быть умной и образованной, иначе ей с ним будет трудно, а ему с ней — скучно.

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Артист признался, что до сих пор не женился, потому что жить с ним — «настоящее испытание» для любой девушки.

«Если бы вы провели со мной ровно неделю двадцать четыре часа в сутки рядом, вы бы поняли, что в моем графике не так просто увидеться с друзьями, а еще сложнее — сохранить любовь… За любой успех приходиться платить, и чаще всего — одиночеством», — отметил Воробьев в интервью WomanHit.ru.

Он добавил, что не намерен торопиться с женитьбой, потому что не хочет допустить ошибки и здраво подходит к своим чувствам.