«Только ты и я»: Волочкова соблазнила молодого пародиста, поцеловав его в губы

Балерина Анастасия Волочкова стала участницей юмористического шоу «Утренний Дзен», во время которого открыто флиртовала с 32-летним блогером и комиком Ильей Шабельниковым (Сатир).

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В рамках передачи Сатир и еще один блогер, Эльдар Джарахов, пришли в квартиру 47-летней Волочковой и взяли у нее интервью.

Во время съемок они решили нарисовать портрет балерины. Шабельников захотел попозировать с ней и попросил артистку сесть так, чтобы он был пониже ее.

Анастасия приняла позу, будто душит Сатира ногами, а затем поцеловала его в губы. Она пошутила, что для такой картины на ней много одежды и предложила надеть купальник, но потом заявила, что можно позировать вообще без него.

«Да можно вообще без него, него и него (пародист показал на съемочную группу. – Ред.). Да без всех. Только я и ты!» — сказал Шабельников.