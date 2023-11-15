Замок Пугачевой и Галкина* могут сдавать в аренду под свадьбы

Известный шоумен Андрей Ковалев готов купить подмосковный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в России иноагентом). Но заплатить артист готов в семь раз меньше, чем просит звездная чета.

Ковалев считает, что стоимость особняка - максимум 150 миллионов рублей, так как он довольно специфичный. Притом, что Примадонна просит за него один миллиард рублей.