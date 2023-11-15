Замок Пугачевой и Галкина* могут сдавать в аренду под свадьбы

Известный шоумен Андрей Ковалев готов купить подмосковный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в России иноагентом). Но заплатить артист готов в семь раз меньше, чем просит звездная чета.
Ковалев считает, что стоимость особняка - максимум 150 миллионов рублей, так как он довольно специфичный. Притом, что Примадонна просит за него один миллиард рублей.
«Я смогу потом замок под свадьбы сдавать. Но опять же, его придется перекраивать, так как там нет больших комнат для банкета», - заявил он.
Пугачева и Галкин* сейчас живут на Кипре, куда они сбежали из России, а потом и из Израиля.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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