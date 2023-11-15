Не вернул миллион рублей: Павла Деревянко обвинили в крупном мошенничестве

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Звезда сериала «Беспринципные» и его партнер Григорий Мулузян якобы заключили с сентября 2022 года по май 2023-го три договора займа, но деньги так и не вернули, хотя сроки возврата средств уже давно истекли.

Заявление в полицию написал мужчина, у которого Деревянко и Мулузян заняли большую сумму.

Сейчас МВД проводит проверку по данному факту, передает RT, ссылаясь на свой осведомленный источник в правоохранительных органах.