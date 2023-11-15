Рудковская надела на вечеринку платье весом в 14 кг ради другого мужчины: «Будем красивой парой»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская посетила ежегодную премию журнала Voice и впечатлила гостей и журналистов эффектным образом.

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Она вышла в свет в мини-платье серого цвета с накидкой в пол. 48-летняя Рудковская получила награду «Шоу-продюсер года».

Продюсер рассказала, что ее наряд весит больше 10 килограммов, но носить такие тяжелые платья ей не сложно, так как она хорошо натренирована.

Кроме того, она призналась, что выбрала такой наряд, чтобы впечатлить одного мужчину, и речь не идет о ее муже Евгении Плющено. Это Филипп Киркоров, которому на премии досталась победа в номинации «Легенда».

«Я хочу сегодня соответствовать Филиппу Бедросовичу. Я знаю, что сегодня мы будем очень красивой парой», — цитирует Яну Рудковскую портал 7days.ru.

В личном блоге она раскрыла подробности, связанные с роскошным платьем. Оказалось, что это подарок близкого друга, который ей выслали напрямую из Парижа.