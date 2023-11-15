Угрожал взорвать зал: самоназванный брат МакSим попытался сорвать ее концерт

Житель Санкт-Петербурга, объявивший себя братом певицы МакSим, попытался сорвать ее концерт в фудмолле «Три вокзала. Депо» на Новорязанской улице в Москве, который должен состояться 17 ноября.

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32-летний Илья Ш. позвонил организаторам мероприятия и угрожал взорвать зал, если те не отменят выступление исполнительницы хитов «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст».

Территорию здания обошли сотрудники правоохранительных органов, осмотрев ее на наличие самодельного взрывного устройства. Была усилена охрана.

На страничке Ильи в социальных сетях опубликован целый манифест с большим количеством имен, из которого следует, что он брат МакSим, пишет телеграм-канал Mash.