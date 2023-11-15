«Не можешь, что ли?»: сестру Бузовой затравили за бездетность

Родная сестра Ольги Бузовой Анна живет больше 10 лет в браке с бизнесменом Константином. У пары нет детей, но поклонники не дают им покоя в этом вопросе.

Анна не выдержала и выложила комментарий, который ей прислала одна из фанаток. Пользователь недоумевает, почему та не рожает.

«Не можешь что ли?» - язвительно написала посторонняя женщина.

Анна показала профиль подписчицы. Ей оказалась женщина в декрете, которая называет себя милой мамочкой.

Бузова еще раз уточнила, что это их личное дело и попросила поклонников не лезть с некорректными вопросами.

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