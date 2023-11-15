«Я запомню этот день надолго!»: Бузова высмеяла обращение Тарасова о разводе и борщах

Ольга Бузова сейчас находится в Китае, где они с командой снимают новое шоу для канала ТНТ. Несмотря на непрерывный график, телеведущая вышла в Сеть и негласно прокомментировала заявления бывшего мужа Дмитрия Тарасова об их скандальном расставании.

Футболист, напомним, заявил, что никогда не заставлял ее готовить борщи, о чем утверждала на недавнем интервью сама Бузова. Не выгонял из дома, когда они разводились, а собрал вещи и ушел сам.

Ольга придерживается другой точки зрения. Она не стала прямо отвечать Тарасову, а сделала это завуалированно.

«Я запомню этот день на долго! Мне больше ничего не жмет, ничего не болит и дует в лицо ветерочек», - посмеялась Ольга.

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