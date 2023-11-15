Оставила коммент! Какие на самом деле отношения у матери Гарика Харламова с Катериной Ковальчук

Гарик Харламов несколько лет назад расстался с Кристиной Асмус, однако молодые люди до сих пор живут вместе под одной крышей и периодически публично выясняют отношения.

Мама шоумена несколько раз давала понять, что отношения с Кристиной у нее сложились не очень хорошие. А вот от новой пассии сына Катерины Ковальчук женщина в восторге.

Недавно девушка посетила концертный вечер поэтессы Анны Егоян. В соцсетях она написала, что событие пробрало ее до мурашек.

Наталья Игоревна отреагировала на пост будущей снохи.

«Ты так тонко чувствуешь прекрасное! Во всех проявлениях», - написала мать Харламова.

Асмус она такие послания раньше не оставляла.

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