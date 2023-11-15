«Все, что пожелаешь»: Тарасов пригласил Бузову в гости к своей новой семье и пообещал ей борщ

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Бузова раскритиковала бывшего мужа и назвала его тираном и абьюзером. Она рассказала, что Дмитрий заставлял ее постоянно готовить борщи.

Тарасов пригласил Бузову в гости к своей новой семье и признался, что относится к ней не как к бывшей жене, а как к артистке и хорошему человеку.

«Я отношусь к тебе, как к артистке Ольге Бузовой и просто нормальному, хорошему человеку. Оля, если ты хочешь, мы всей семьей приглашаем тебя к себе домой. Приезжай к нам в гости. Поужинаем, покушаем. Если хочешь, сделаем борщ — все, что пожелаешь. Если хочешь — дай знать», — заявил Дмитрий в видео, опубликованном в его блоге в одной из соцсетей.

В браке телеведущая и футболист жили четыре года, с 2012 по 2016-й. Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко и воспитывает с ней троих детей: двух дочерей и сына.