Худяков обрушился на Орбакайте из-за новогодних «голубых огоньков» в России

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков сообщил, что Кристине Орбакайте закрыта дорога в Россию. А все из-за того, что певица не поддержала своих соотечественников в трудную минуту.
«Орбакайте могла бы это сделать, но не сделала», - заявил он.
Худяков добавил, что Кристина уже точно не будет участвовать в новогодних концертах, которые традиционно снимаются на федеральных каналах в России.
«Ей вход закрыт», - добавил парламентарий.
Кристина Орбакайте перебралась окончательно в США в прошлом году. Там они живет со своим мужем и тремя детьми - Никитой, Дени и Клавой.
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