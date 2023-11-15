Худяков обрушился на Орбакайте из-за новогодних «голубых огоньков» в России

Худяков добавил, что Кристина уже точно не будет участвовать в новогодних концертах, которые традиционно снимаются на федеральных каналах в России.

«Ей вход закрыт», - добавил парламентарий.

Кристина Орбакайте перебралась окончательно в США в прошлом году. Там они живет со своим мужем и тремя детьми - Никитой, Дени и Клавой.

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