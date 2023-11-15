На замок Пугачевой нашелся покупатель — просит скинуть цену в 7 раз: «Новодел, украшенный чудовищами»

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Давний знакомый Пугачевой, эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев заявил, что готов приобрести замок, но только с большой скидкой.

По его словам, такой дом сейчас можно построить за 345 млн рублей. С учетом стоимости земли объект обойдется в 400 млн рублей. Дом можно сдавать под свадьбы, но тогда его придется перестраивать, потому что большого зала на 500 человек в нем нет, рассуждает Ковалев.

«Поэтому от заявленной цены надо сделать большой дисконт. Я готов купить замок за 150 млн рублей (примерно в 6,67 раза меньше. - Ред.). Просто на всякий случай, чтобы был. Пока я реставрирую свою усадьбу «Гребнево», я бы разместил в замке коллекцию старинных доспехов и живописи. Посмотрим, что скажет Пугачева», — заявил бизнесмен.

Он отметил, что если звезда не согласится пойти на уступку, замок в Грязи еще очень долго будет продаваться, поскольку это не старинный дом, а новодел, причем весьма специфичный.

«Не каждый согласится жить в помещении, украшенном чудовищами. Поэтому, думаю, разумно будет, если Пугачева продаст мне дом по вменяемой цене», — цитирует Андрея Ковалева KP.RU.