Железняк о сбежавшем Белом: «Представляете, какую он поднял волну ненависти?»

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк не смогла спокойно прокомментировать отъезд коллеги Анатолия Белого в Израиль. Актриса считает, что актер не мог так поступить со своей страной и соотечественниками, сбежав в сложный период.

«Он кем-то себя возомнил. Представляете, какую он поднял волну ненависти? Мы еще даже не приехали и не сделали ничего — а люди уже настроены против нас. И после этого получается, что ты за мир? Нет, не верю — ты точно не за мир», - заявила Железняк в проекте «Так сказать» на платформе RuTube.