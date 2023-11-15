Обновленная Боня впервые вышла в свет с избранником, который младше ее на 13 лет

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Виктория облачилась в черный брючный костюм, под который был надет короткий топ такого же цвета. Ее 30-летний возлюбленный Руслан Гасанов выбрал одежду в том же стиле: черная длинная рубашка и джинсы.

Гасанов — уроженец Якутии. Он заявлял, что его отношения с Боней продолжаются более двух лет, и называл ее «единственной и неповторимой».

Руслан признавался, что долго работал коллектором, но сейчас ведет предпринимательскую деятельность в Дубае и много путешествует по всему миру.