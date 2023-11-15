«Вместе начинали!»: Навка сделала заявление о конкуренции с Авербухом

Известная фигуристка Татьяна Навка каждый год ставит ледовые шоу, которые приносят ей много денег. Этим занимаются также Илья Авербух, Евгений Плющенко и другие звезды фигурного катания.

При этом поклонники считают, что между бывшими чемпионами существует негласная конкуренция за зрителя. Возможно даже вражда.

Татьяна Навка информацию опровергает. Говорит, что хорошо относится к Авербуху, они вместе начинали.

«С Ильей мы вместе начинали путь в фигурном катании после спортивной карьеры. У него были прекрасные первые спектакли «Огни большого города» и «Кармен», которые полюбила вся страна. К Илье я отношусь с уважением, но у каждого из нас свой пусть, свои фишки и видение, своя аудитория, - заявила она.

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