Невестка известной артистки может отобрать у нее квартиру в центре Москвы

94-летняя известная актриса Раиса Максимова попала в больницу с анемией, ей назначили переливание крови. При этом артистка боится, что бывшая невестка под шумок может отобрать у нее квартиру в центре Москвы, на Тверской улице.

Речь идет о бывшей гражданской жене младшего сына Максимовой Алексея Гриневича Елене Шойко. По некоторым данным, девушка раньше не особо ладила с Максимовой и особо никогда не интересовалась ее здоровьем.

А сейчас - сама нежность. Шойко якобы всеми силами пытается втереться в доверие к свекрови и жалуется на жилищные проблемы.

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