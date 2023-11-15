Тарасов заявил, что не выгонял Бузову на улицу: «Я сам собрал вещи и ушел! Я не буду молчать!»

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова семь лет назад обсуждала вся страна. Бывшая ведущая «Дома-2» заявляла, что спортсмен выставил ее из дома при расставании, оставив без денег и без машины. Однако футболист утверждает обратное.

Тарасов записал в Сети видео, на котором расставил все точки над i. Дмитрий утверждает, что Ольга врет.

«Я не выгонял тебя на улицу, а предложил тебе вариант! Я разрешил жить в моей квартире столько, сколько ты хочешь. Но главное условие - чтобы ты дала мне срок. И я собрал вещи и ушел из дома», - заявил он.

Тарасов также отметил, что предложил Бузовой снять квартиру. Но певица, по его словам, начала все переворачивать.

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