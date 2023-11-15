Лолита назвала Разина «мразиным» и альфонсом, жившим за счет Шатунова

Лолита Милявская жестко высказалась о бывшем продюсере «Ласкового мая» Андрее Разине, который уехал в США.

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Певицу разозлили угрозы продюсера в адрес артистов, которые приняли участие в вечере памяти в честь 50-летия Юрия Шатунова.

По словам Лолиты, Разин не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, в отличие от Шатунова.

«Мразин? Так он к шоу-бизнесу не имеет отношения. Он мошенник, дешевка и альфонс, который жил за счет Юры Шатунова. К счастью, Разин свалил. И пусть не приближается к нашей стране», — заявила артистка в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной «Без воды».

При этом она выразила уверенность, что никаких перспектив у Андрея Разина в Соединенных Штатах нет, так как в этой стране хватает своих мошенников, и посоветовала ему «открыть там фирму по чистке унитазов».