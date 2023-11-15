Тарасов — Бузовой: «У плиты ты стояла всего пару раз за пять лет. Не надо врать!»

Футболист Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова продолжают выяснять отношения через семь лет после развода. Бывшая ведущая «Дома-2» дала на днях интервью, в котором заявила, что спортсмен заставлял ее постоянно готовить борщи. Мол, старалась как могла, но постоянно все было не так.

Тарасов эту информацию решил опровергнуть. Говорит, что такого не было даже близко.

«Не было никаких условий! Я как нормальный русский мужик иногда хотел поесть дома. Но 80% мы питались в ресторанах. И, возможно, за пять лет я попросил раза два приготовить тебя самой. Не надо врать, что я постоянно заставлял тебя это делать», - заявил он.

При этом Бузова назвала Тарасова тираном и абьюзером.

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