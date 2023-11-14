«Мы удивляемся, когда кто-то «одет»: Алсу рассказала, как произвести впечатление с помощью наряда

Алсу много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в начале 2000-х годов. И спустя больше 20 лет певица не только выпускает новые песни, но и держит себя в форме. В 40 лет она занимается спортом и не отказывается от услуг косметолога.

Даже коллеги удивляются тому, как молодо выглядит артистка, которая родила троих детей. Также всегда она отличалась своим чувством стиля. Звезда предпочитает сдержанные и элегантные образы. Она всегда следит за длиной нарядов, так как хочет подавать хороший пример дочкам Сафине и Микелле.