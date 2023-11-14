«Мы удивляемся, когда кто-то «одет»: Алсу рассказала, как произвести впечатление с помощью наряда

Алсу много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в начале 2000-х годов. И спустя больше 20 лет певица не только выпускает новые песни, но и держит себя в форме. В 40 лет она занимается спортом и не отказывается от услуг косметолога.
Даже коллеги удивляются тому, как молодо выглядит артистка, которая родила троих детей. Также всегда она отличалась своим чувством стиля. Звезда предпочитает сдержанные и элегантные образы. Она всегда следит за длиной нарядов, так как хочет подавать хороший пример дочкам Сафине и Микелле.
Уже несколько лет Алсу вместе с подругой развивает бренд одежды. Она выложила фото, на котором предстала в белой блузке с рукавами-крыльями и силуэтной юбке в пол с блестящими пайетками. У певицы получился нарядный вечерний аутфит. А ее подруга была в черном платье макси с драпировкой в области талии, которая визуально стройнит. Артистка решила дать совет и рассказать, как с помощью наряда произвести впечатление.
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Алсу с подругой. Фото: соцсети звезды
«Как изменились нравы и восприятие красоты.. Раньше мы недоумевали, увидев очень "откровенные" наряды. Сегодня же мы удивляемся, когда кто-то "одет".. В последние годы мне все чаще пишут слова восхищения и даже благодарности, когда я выхожу на сцену в длинном платье.
Дорогие девушки, не забывайте о том, что для того, чтобы выглядеть ярко, произвести неизгладимое впечатление и, как ни странно, привлекать внимание, совсем не обязательно "оголяться". Для меня женская красота - в душе и скромности, сила - в мягкости и сдержанности», – заявила Алсу.