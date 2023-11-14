Загитова и Щербакова отметились на ковровой дорожке премии Voice: пришли в вечерних платьях

На этот раз спортсменка позировала в черном мини-платье с кружевом. Наряд с открытыми плечами дополнили лодочки. Массивные украшения дополняли ее лук. Сначала Загитова позировала в шубе, а потом осталась в вечернем наряде. Ей также сделали укладку с мокрым эффектом. Платье со шлейфом визуально сделало ее более высокой. Фигуристка с радостью позировала перед публикой.

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