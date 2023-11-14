Загитова и Щербакова отметились на ковровой дорожке премии Voice: пришли в вечерних платьях

В Москве с приближением Нового года начались светские мероприятия. 12 ноября состоялась премия журнала Voice «Главные лица». Многие знаменитости посетили церемонию вручения наград: Милош Бикович, Агата Муцениеце, Виктория Боня, Настасья Самбурская, Филипп Киркоров, Ксения Бородина и другие селебрити.
Российские фигуристки также отметились на красной дорожке. В центре внимания сразу оказалась 21-летняя Алина Загитова. Она решила подчеркнуть свою хрупкую фигуру, выбрав наряд в стиле тотал блек.
На этот раз спортсменка позировала в черном мини-платье с кружевом. Наряд с открытыми плечами дополнили лодочки. Массивные украшения дополняли ее лук. Сначала Загитова позировала в шубе, а потом осталась в вечернем наряде. Ей также сделали укладку с мокрым эффектом. Платье со шлейфом визуально сделало ее более высокой. Фигуристка с радостью позировала перед публикой.
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На премии появилась еще одна фигуристка — Анна Щербакова. 19-летняя олимпийская чемпионка выбрала образ в стиле белого лебедя. Она предстала в атласном платье-бюстье молочного цвета. Наряд длины миди спортсменка дополнила чокером с черной розой и сумочкой на цепочке в тон. Она сделала лаконичную укладку, собрав волосы. В этот день фигуристки получили много комплиментов.
Напомним, что в феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала. Ее команда «Красная машина» смогла одержать победу. А Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, обойдя свою соотечественницу Александру Трусову.
Анна Щербакова. Фото: соцсети звезды