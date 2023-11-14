Павел Прилучный кардинально сменил имидж ради роли: восточный мужчина с длинной бородой

Павел Прилучный уже давно стал известной персоной. Долгое время он строит карьеру в кино. Многие его знают по ролям в картинах «Мажор» и «Жизнь по вызову». Актер в 2022 году женился на Зепюр Брутян. У него родился сын Микаэль, который стал для него уже третьим ребенком.
Но несмотря на бурную личную жизнь, он продолжает сниматься в новых проектах. На этот раз артист выложил фото, которое было сделано на съемках нового сериала «УничтоЖанна». Он снят в стилистике комикса. Павлу пришлось кардинально сменить имидж.
На этот раз он предстал в образе восточного мужчины. В кадре актер позировал с длинной и густой бородой. Он был с короткой стрижкой, но с усами. На Прилучном был халат с золотыми узорами. Он смотрелся еще более брутально, чем обычно.
«Принял участие в забавном комедийном сериале в стилистике комикса «УничтоЖанна». У меня там очень необычный персонаж», – отметил артист.
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Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Павлу очень идет такой образ. На пост отреагировал Сарик Адреасян. «Тысяча и одна ночь с Прилучным», — шутливо написал он. «Не узнать. Мне кажется вам идет любой образ», «Султан моего сердца однако», «Если бы не тату и не узнать... Класс, восточный князь», «Иван Грозный прям. Очередное доказательство, что Прилучный лучший актер!» — стали писать пользователи Сети.