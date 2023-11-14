Павел Прилучный кардинально сменил имидж ради роли: восточный мужчина с длинной бородой

Павел Прилучный уже давно стал известной персоной. Долгое время он строит карьеру в кино. Многие его знают по ролям в картинах «Мажор» и «Жизнь по вызову». Актер в 2022 году женился на Зепюр Брутян. У него родился сын Микаэль, который стал для него уже третьим ребенком.

Но несмотря на бурную личную жизнь, он продолжает сниматься в новых проектах. На этот раз артист выложил фото, которое было сделано на съемках нового сериала «УничтоЖанна». Он снят в стилистике комикса. Павлу пришлось кардинально сменить имидж.