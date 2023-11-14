Ирина Шейк призналась, что ворует туфли с показов: русская хитрость

Ирина Шейк уже много лет работает в индустрии моды. Она покорила подиумы в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке. Российская красавица давно живет в США. Она предпочитает демонстрировать в соцсетях то, как работает, веселится на светских раутах. А вот дочку Лею оберегает от внимания общественности. Также уже давно звезда не говорит о личной жизни. После расставания с Брэдли Купером ее видят в компаниях разных парней, но серьезных отношений она так и не завела.

На этот раз Шейк дала интервью журналу ELLE. Она вспомнила о своем бедном детстве и как помогала своей маме финансово.