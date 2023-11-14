Ирина Шейк призналась, что ворует туфли с показов: русская хитрость

Ирина Шейк уже много лет работает в индустрии моды. Она покорила подиумы в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке. Российская красавица давно живет в США. Она предпочитает демонстрировать в соцсетях то, как работает, веселится на светских раутах. А вот дочку Лею оберегает от внимания общественности. Также уже давно звезда не говорит о личной жизни. После расставания с Брэдли Купером ее видят в компаниях разных парней, но серьезных отношений она так и не завела.
На этот раз Шейк дала интервью журналу ELLE. Она вспомнила о своем бедном детстве и как помогала своей маме финансово.
По словам Ирины, ее вырастили шахтер и пианистка в городе Еманжелинск. Когда ее папа умер, будущая звезда почувствовала ответственность. Так как уже в юности она стала работать, то начала помогать маме. Свой первый гонорар 1000 евро модель отдала родительнице, чтобы та купила диван. Мама не скрывала гордости и хвасталась успешной дочкой перед друзьями.
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Но теперь Шейк уже живет на престижной улице в Нью-Йорке. Она носит дорогие наряды. Но при этом модель с улыбкой смущения призналась, что часто ворует. У нее появилась привычка. Ирина любит умыкать после показов туфли.
«Если у вас после шоу пропадут туфли, не звоните мне», – заявила она.
Ирина Шейк. Фото: кадр из видео