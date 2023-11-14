Умер один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Андрей Шаталин. Фото: соцсети

Участники группы «Алиса» сообщили о смерти бывшего гитариста в 63 года. Музыкант был сооснователем коллектива наравне с Константином Кинчевым.

14 ноября стало известно, что ушел из жизни Андрей Шаталин. Он был сооснователем рок-группы «Алиса» наравне с Константином Кинчевым. Гитаристу, который имел прозвище «Шатл», было всего 63 года. 

О смерти музыканта сообщила пресс-служба коллектива на странице «ВКонтакте».

 

Пока о причинах смерти и другие подробности произошедшего остаются тайной. 

«Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», – гласит сообщение рок-группы.

Но ходят слухи, что причиной ухода артиста стала тяжелая болезнь, а также депрессия. А августе он пропал. Сын гитариста подал заявление в полицию, чтобы найти папу. Позже выяснилось, что родственники не сразу стали искать Шаталина, так как не хотели придавать случившееся огласке. 

Артиста нашли живым. Он находился в лесополосе недалеко от дома. Спасатели оказали ему первую помощь. Но отмечалось, что музыкант был в неадекватном состоянии, поэтому его госпитализировали. А вот что было дальше и подробности его лечения до сих пор неизвестны. 

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Напомним, что рокер автор и соавтор музыки многих песен группы: «Меломан», «Доктор Буги», «Атеист», «Только этот день» и других. 20 лет он был частью группы «Алиса», а потом ушел из коллектива, начав сольное творчество.  В 2007 году ему удалось выпустить свой альбом под названием «8 мелодий для электрического пианино».

 

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