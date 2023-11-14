Умер один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Пока о причинах смерти и другие подробности произошедшего остаются тайной.

«Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», – гласит сообщение рок-группы.

Но ходят слухи, что причиной ухода артиста стала тяжелая болезнь, а также депрессия. А августе он пропал. Сын гитариста подал заявление в полицию, чтобы найти папу. Позже выяснилось, что родственники не сразу стали искать Шаталина, так как не хотели придавать случившееся огласке.

Артиста нашли живым. Он находился в лесополосе недалеко от дома. Спасатели оказали ему первую помощь. Но отмечалось, что музыкант был в неадекватном состоянии, поэтому его госпитализировали. А вот что было дальше и подробности его лечения до сих пор неизвестны.

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Напомним, что рокер автор и соавтор музыки многих песен группы: «Меломан», «Доктор Буги», «Атеист», «Только этот день» и других. 20 лет он был частью группы «Алиса», а потом ушел из коллектива, начав сольное творчество. В 2007 году ему удалось выпустить свой альбом под названием «8 мелодий для электрического пианино».