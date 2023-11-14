«Злобное, неадекватное поведение»: Галустян предотвратил драку Кучеры и Шаляпина на шоу в Африке

В этом году стартовал пятый сезон шоу «Звезды в Африке», которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. На этот раз борются за еду и денежный приз Александр Пташенчук, Оскар Кучера, Женя Искандарова, Константин Маласаев и другие известные персоны. Обстановка в лагере стала напряженной с приходом Прохора Шаляпина. Сначала он долго не мог определиться, к какой коалиции хочет примкнуть.

Артист в итоге оказался в команде Кучеры. Но между ними не возникло дружбы. Более того, он был уверен, что во время нового голосования его захотят отправить на испытание. Так как Оскар часто делал неприятные выпады в сторону Шаляпина, он сразу согласился, когда ему поступило выгодное предложение от команды соперников.