«Злобное, неадекватное поведение»: Галустян предотвратил драку Кучеры и Шаляпина на шоу в Африке

В этом году стартовал пятый сезон шоу «Звезды в Африке», которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. На этот раз борются за еду и денежный приз Александр Пташенчук, Оскар Кучера, Женя Искандарова, Константин Маласаев и другие известные персоны. Обстановка в лагере стала напряженной с приходом Прохора Шаляпина. Сначала он долго не мог определиться, к какой коалиции хочет примкнуть.
Артист в итоге оказался в команде Кучеры. Но между ними не возникло дружбы. Более того, он был уверен, что во время нового голосования его захотят отправить на испытание. Так как Оскар часто делал неприятные выпады в сторону Шаляпина, он сразу согласился, когда ему поступило выгодное предложение от команды соперников.
Во время голосования неожиданно в номинации оказались Кучера и Елена Борщева. Актриса была расстроена, так как ей нужно соревноваться с членом свей коалиции. Прямо на публике Оскар решил высказать претензии Прохору. Он начал нецензурно выражаться и угрожать ему.
«Мы находимся в том положении, когда нас предали! И меня, и Лену», – подчеркнул Оскар.
На церемонии голосования артист даже замахнулся на певца. Обстановка стала такой напряженной, что ведущему Галустяну пришлось вмешаться, чтобы предотвратить драку. Он напомнил, что шоу смотрят его дети и попросил угомониться всех присутствующих. Кучера пошел соревноваться с Брщевой на следующий день и проиграл. Шаляпин не скрывал своей радости.
Участники шоу «Звезды в Африке». Фото: кадр из шоу
К слову, многие поддержали певца. Он отметил, что это развлекательное шоу, поэтому очень доволен тем, что зрители понимаю, почему участники так себя ведут. И хоть поведение Оскара его поразило, артист не стал таить на него обиду.
«На Оскара я обиды не держу и не воспринимаю его выпады в мою сторону всерьез. Сердце и разум мои спокойны — до меня вся его грязь не долетела и не задела. Скорее, удивила. А вот его злобное, неадекватное поведение на просторах интернета останется теперь навечно», — высказался Шаляпин.