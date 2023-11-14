«Злобное, неадекватное поведение»: Галустян предотвратил драку Кучеры и Шаляпина на шоу в Африке

Прохор Шаляпин. Фото: кадр из шоу «Новые звезды в Африке»

Прохор Шаляпин оказался в центре скандала из-за ссоры с Оскаром Кучерой на шоу «Новые звезды в Африке».

В этом году стартовал пятый сезон шоу «Звезды в Африке», которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. На этот раз борются за еду и денежный приз Александр Пташенчук, Оскар Кучера, Женя Искандарова, Константин Маласаев и другие известные персоны. Обстановка в лагере стала напряженной с приходом Прохора Шаляпина. Сначала он долго не мог определиться, к какой коалиции хочет примкнуть.

Артист в итоге оказался в команде Кучеры. Но между ними не возникло дружбы. Более того, он был уверен, что во время нового голосования его захотят отправить на испытание. Так как Оскар часто делал неприятные выпады в сторону Шаляпина, он сразу согласился, когда ему поступило выгодное предложение от команды соперников. 

Во время голосования неожиданно в номинации оказались Кучера и Елена Борщева. Актриса была расстроена, так как ей нужно соревноваться с членом свей коалиции. Прямо на публике Оскар решил высказать претензии Прохору. Он начал нецензурно выражаться и угрожать ему. 

«Мы находимся в том положении, когда нас предали! И меня, и Лену», – подчеркнул Оскар.

На церемонии голосования артист даже замахнулся на певца. Обстановка стала такой напряженной, что  ведущему Галустяну пришлось вмешаться, чтобы предотвратить драку. Он напомнил, что шоу смотрят его дети и попросил угомониться всех присутствующих. Кучера пошел соревноваться с Брщевой на следующий день и  проиграл.  Шаляпин не скрывал своей радости. 

Участники шоу «Звезды в Африке». Фото: кадр из шоу

К слову, многие поддержали певца. Он  отметил, что это развлекательное шоу, поэтому очень доволен тем, что зрители понимаю, почему участники так себя ведут. И хоть поведение Оскара его поразило, артист не стал таить на него обиду.

«На Оскара я обиды не держу и не воспринимаю его выпады в мою сторону всерьез. Сердце и разум мои спокойны — до меня вся его грязь не долетела и не задела. Скорее, удивила. А вот его злобное, неадекватное поведение на просторах интернета останется теперь навечно», — высказался Шаляпин.

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