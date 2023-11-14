Миддлтон и принц Уильям поздравили Карла III с юбилеем, показав редкие фото: все в сборе, кроме Маркл и Гарри

На первом фото Карл III, который раньше был принцем Чарльзом, позировал на горнолыжном курорте. С ним был его старший сын. Примечательно, что в то время принц Уильям еще был с густой шевелюрой. На снимке особенно хорошо видно, как сильно они похожи.

Также Кейт и Уильям решила показать один из последних официальных портретов монарха, который занял престол в 74 года после смерти матери.