Миддлтон и принц Уильям поздравили Карла III с юбилеем, показав редкие фото: все в сборе, кроме Маркл и Гарри

Сын королевы Елизаветы II дольше всех в истории Британии был наследником престола. Теперь Карл III уже полноправный король. 14 ноября ему исполнилось 75 лет. С юбилеем его поздравили родные. 41-летние принц и принцесса Уэльские решила показать редкие семейные фото в честь такого важного события.
Они продемонстрировали яркие моменты из жизни короля Великобритании.
На первом фото Карл III, который раньше был принцем Чарльзом, позировал на горнолыжном курорте. С ним был его старший сын. Примечательно, что в то время принц Уильям еще был с густой шевелюрой. На снимке особенно хорошо видно, как сильно они похожи.
Также Кейт и Уильям решила показать один из последних официальных портретов монарха, который занял престол в 74 года после смерти матери.
Принц Уильям и Карл III. Фото: соцсети британской королевской семьи
Самым трогательным оказался третий снимок. На нем принц и принцесса Уэльские позируют на балконе Букингемского дворца с детьми: 10-летним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи. С ними был король и королева-консорт Камилла. Кадр был сделан во время празднования Trooping the Colour в этом году.
«Желаем Его Величеству королю счастливого 75-летия!» — гласит подпись к посту.
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Король Карл III. Фото: соцсети британской королевской семьи
В честь юбилея монарха в Лондоне будут запущены пушечные салюты. Залпы проиведут в Грин-парке, на Тауэрской пристани и в Лондонском сити. А вот сам король в этот день будет работать. Для самого именинника юбилей станет рабочим днем.
Он вместе с королевой сейчас трудится над проектом Coronation Food Project, который направлен на преодоление разрыва между пищевыми отходами и потребностями в продуктах питания во всех четырех странах Соединенного Королевства, об этом пишет Daily Mail.
Карл III с семьей. Фото: соцсети британской королевской семьи
Однако без праздника юбиляр не останется. В Букингемском дворце будет большой сбор гостей. В честь 75-летя NHS монарх устроит прием, который посетят 400 медсестер и акушерок. А когда работа будет завершена, Карл III вечер проведет в лондонской резиденции Кларенс-Хаус вместе с родными. Принц Уильям и Кейт Миддлтон тоже появятся на празднике.
Пользователи Сети заметили, что ни на дном из снимков не оказалось младшего сына именинника принца Гарри, а также его супруги Меган Маркл. Они давно живут в США. Из-за скандальных интервью отношения рыжеволосого принца с родней стали напряженными.