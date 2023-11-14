Петров и Аронова появились в тизер-трейлере фильма «Лед 3»: историю любви фигуристки покажут на экранах

Примечательно, что с момента выхода второй части фильма прошло четыре года. Зрители заждались продолжения. Режиссер признался, что покажет настоящую историю любви.

«В «Лед 3» мне хотелось сохранить тональность сказки, за которую аудитория так полюбила эту франшизу. Чтобы зритель пришел в зал и на пару часов отвлекся от своих проблем. Путь к мечте, большая любовь, сложные отношения в семье, взросление — то, что предстоит пройти героине новой части.

Вызовом для меня стали музыкальные номера: мы старались сделать их продолжением актерского существования в кадре, насытить событиями, чтобы они стали двигателем истории, а не украшением», – сказал Хмельницкий.