Петров и Аронова появились в тизер-трейлере фильма «Лед 3»: историю любви фигуристки покажут на экранах

Александр Петров снялся в продолжении спортивной мелодрамы «Лед». И 14 ноября вышел тизер-трейлер третьей части фильма. Петров вернулся к роли спортсмена Саши Горина, а Мария Аронова вновь сыграла тренера Ирину Шаталину. А вот главные роли в фильме исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Одним из генеральных продюсеров проекта стал Федор Бондарчук.
Примечательно, что с момента выхода второй части фильма прошло четыре года. Зрители заждались продолжения. Режиссер признался, что покажет настоящую историю любви.
«В «Лед 3» мне хотелось сохранить тональность сказки, за которую аудитория так полюбила эту франшизу. Чтобы зритель пришел в зал и на пару часов отвлекся от своих проблем. Путь к мечте, большая любовь, сложные отношения в семье, взросление — то, что предстоит пройти героине новой части.
Вызовом для меня стали музыкальные номера: мы старались сделать их продолжением актерского существования в кадре, насытить событиями, чтобы они стали двигателем истории, а не украшением», – сказал Хмельницкий.
Съемки фильма «Лед 3». Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»
По сюжету, Надя уже выросла и стала фигуристкой. Ее мечты все о «Кубке Льда», о котором всегда мечтала ее мама. Но Горин возражает против спортивной карьеры дочери. Он так много потерял, что бережет свою наследницу от всех бед. А на тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы.
Между ними вспыхивают чувства. Но отец не доверяет юноше и разлучает пару. И им придется преодолеть много трудностей, чтобы любовь все победила. В этом фильме самый сказочный финал может стать реальностью.
Съемки фильма «Лед 3». Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»
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Уже по традиции премьера фильма «Лед 3» состоится 14 февраля 2024 года — в День всех влюбленных. В этой мелодраме также снялись: Сергей Лавыгин, который играл в сериалах «Кухня», «СеняФедя», а также Елена Николаева, отметившаяся в сериале «Кухня».