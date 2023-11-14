СМИ: у актера Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония

Юрий Соломин является известным актером. Он также много лет занимает пост художественного руководителя Государственного академического Малого театра России. В ноябре артист был госпитализирован в Москве. На днях директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что в состоянии Соломина наметилось улучшение. Его даже могли перевести из реанимации в обычную палату.
Однако 14 ноября Телеграм-канал Mash сообщил, что у Юрия Мефодьевича развилась двусторонняя пневмония. Он продолжает находиться в реанимации.
По данным этого канала, актер находится в сознании. Но при этом он дезориентирован в пространстве и не может говорить, так как у него есть существенные нарушения речи. На фоне обнаруженной пневмонии, в его крови взлетели показатели С-реактивного белка.
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Напомним, что ранее у Соломина случился инсульт. А также у него развилась деменция. На этот раз директор театра Тамара Михайлова рассказала, что пока состояние 88-летнего худрука стабильное.
«Ухудшений в состоянии здоровья Юрия Мефодьевича нет. Его состояние стабильно тяжелое», - поведала она, пишут РИА Новости.
Напомним, что Соломин состоял в браке с Ольгой Николаевной. Она умерла в 2019 году. Они воспитали дочку Дарью, которая преподает в Лондоне, а также у актера есть внучка Александра, ставшая пианисткой. У звезды кино уже растут правнуки Федор и Юрий.