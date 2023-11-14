Катя Лель объяснила, почему ее старый хит «Мой мармеладный» стал опять популярен

Заводная песня российской исполнительницы Кати Лель стала настоящим открытием для иностранцев.

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В TikTok то и дело появляются ролики со всего мира, на которых представители других стран танцуют в меховых шапках под композицию «Мой мармеладный».

Откуда взялась мода на песню 2004 года, неизвестно. Ясно только одно — это успех. Объяснить его сложно. Однако сама Катя Лель считает, что дело в вибрациях энергии.

«Все выкладывают. На самом деле большой спрос, завирусилась песня. Мне это нереально приятно. Понимаю одно — это энергия звука. Сейчас все, что происходит и будет происходить в мире – это на вибрациях энергии. Я безумно счастлива, что это происходит в моей жизни», — поделилась мнением Лель.

Певица также отметила, что в связи с внезапным интересом к мармеладному хиту ей стали звонить поклонники из Австралии, Германии, Парижа и Дубая.

Источник: gazeta.ru