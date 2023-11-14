Марина Александрова сводила восьмилетнюю дочку в салон красоты и показала результат

Актриса Марина Александрова разместила в соцсетях фотографию свой дочери после посещения салона красоты.

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Она разрешила восьмилетней Екатерине окрасить передние пряди волос в розовый цвет.

«Как я любила ходить с мамой в парикмахерскую, теперь передаю эту любовь дочери», — отметила артистка.

Александрова замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко, пара живет в Санкт-Петербурге и воспитывает сына и дочь. Брак молодые люди зарегистрировали только после рождения первенца в 2012 году.

Звезда сериала «Екатерина» редко делится фото с детьми. По ее словам, она не хочет навязывать им публичность и выкладывает снимки в соцсетях только с разрешения сына и дочери.