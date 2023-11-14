Наталья Рудова ответила хейтерам, которые заподозрили артистку в пластике

40-летняя актриса Наталья Рудова подверглась нападкам хейтеров. Недоброжелатели заметили, что у артистки заметно выросла грудь, и стали утверждать, что Рудова сделала соответствующую пластическую операцию.

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Однако актриса отрицает любые хирургические операции. Она не скрывает того, что обращалась к косметологу. Но уверяет, что под нож не ложилась. Внешние изменения Наталья объясняет тем, что иногда набирает вес.

«Затем что я поправляюсь, и поправляется у меня все. А с тем, что у меня красивая и идеальная грудь от природы, вам придется смириться», — написала Рудова в своем блоге.

К слову, вес артистки в самом деле колеблется. Ее подписчики отлично это знают по тем постам, которые знаменитость выкладывала ранее.