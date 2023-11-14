У Полины Денисовой из «Папиных дочек» вымогают деньги: звонят, пишут, угрожают

19-летняя актриса Полина Денисова стала жертвой шантажистов. Все началось в октябре 2023 года. Тогда Полина впервые в Telegram-канале получила сообщение от вымогателей.

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Преступники потребовали у девушки 80 тысяч рублей, ссылаясь на то, что им известно ее место жительства и другие данные.

Не получив желаемого, вымогатели стали угрожать актрисе тем, что заминируют ГИТИС от ее имени. Однако и этот ход не сработал.

После данной попытки преступники начали досаждать пугающими звонками родителям артистки. И стали вместо 80 тысяч требовать миллион рублей. Угрожая все тем же.

Полина Денисова решила больше не игнорировать преследователей и обратилась в полицию. Вымогателей уже активно ищут.

Источник: Telegram-канал Baza