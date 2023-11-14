«Меня назвали неудачником»: Слава Комиссаренко после развода терпит фиаско на свиданиях с девушками

Слава Комиссаренко уже давно стал известным. Он много лет выступал в шоу «Смех без правил» и «Comedy Баттл». Популярность юмориста только растет. Уже больше года он предпочитает жить за границей. А потом комик неожиданно женился на Юлии Шашково.
Однако после свадьбу он узнал, что его избранница работала вебкам-моделью. Так как жена от него скрыла такой яркий факт из своего прошлого, их отношения дали трещину. И вскоре они развелись. Теперь бывшая возлюбленная звезды строит новую жизнь в США.
Теперь 38-летний шоумен пытается хотя бы наладить общение с девушками. Он ходит на свидания, но постоянно терпит фиаско. Комиссаренко даже придумывал для себя другой образ, пытался быть плохим парнем, но это ему не помогло. Он ходил на свидания с разными девушками и оказывался в конфузных ситуациях.
Так одна из его спутниц выпила вина и решила с ним откровенно поговорить. Прямо в лицо юмористу она заявила, что он совсем не звезда и не тот, за кого себя выдает.
«На первом свидании все было хорошо. На втором мы пришли ко мне домой. Она выпила вина и поймала кукарачу. Мы нормально сидели, и в какой-то момент она мне говорит: "Знаешь, что я тебе скажу? Тебе никто не скажет. Знаешь в чем твоя проблема? А я тебе скажу! Мне даже нравится, что тебе это не нравится! Твоя проблема в том, что ты сидишь и думаешь: "Я звезда!" А я тебе скажу, кто ты! Ты не звезда, ты неудачник"», — поделился Слава.
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Слава Комиссаренко. Фото: соцсети звезды
Тогда ему написала другая девушка. Она была готова приехать с не пустыми руками. Комик решил, что сразу утереть нос своей обидчице и позвал новую избранницу к себе домой. Однако и тут не обошлось без неловкой ситуации. Комиссаренко вызвал такси первой девушке и спустился с ней, чтобы ее проводить.
«Проходит три минуты, из-за угла выезжает другое такси, останавливается, оттуда выходит девушка с вином, метрах в пятнадцати от нас. Я ничего не придумал, как просто встать спиной. Она кричит: "Слава!", а я — молчу», — сказал он.
После этого девушки поняли, что планировал артист. Они были возмущены и уехали. А вот юморист провел вечер в одиночестве. Он сокрушается, что ему крайне сложно найти себе вторую половинку.