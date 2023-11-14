«Меня назвали неудачником»: Слава Комиссаренко после развода терпит фиаско на свиданиях с девушками

Теперь 38-летний шоумен пытается хотя бы наладить общение с девушками. Он ходит на свидания, но постоянно терпит фиаско. Комиссаренко даже придумывал для себя другой образ, пытался быть плохим парнем, но это ему не помогло. Он ходил на свидания с разными девушками и оказывался в конфузных ситуациях.

Так одна из его спутниц выпила вина и решила с ним откровенно поговорить. Прямо в лицо юмористу она заявила, что он совсем не звезда и не тот, за кого себя выдает.

«На первом свидании все было хорошо. На втором мы пришли ко мне домой. Она выпила вина и поймала кукарачу. Мы нормально сидели, и в какой-то момент она мне говорит: "Знаешь, что я тебе скажу? Тебе никто не скажет. Знаешь в чем твоя проблема? А я тебе скажу! Мне даже нравится, что тебе это не нравится! Твоя проблема в том, что ты сидишь и думаешь: "Я звезда!" А я тебе скажу, кто ты! Ты не звезда, ты неудачник"», — поделился Слава.

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