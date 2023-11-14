Настя Ивлеева показала фото своего живота до похудения: звезда сбросила 17 кг

Разница — целых 17 килограммов. Это довольно много. Чтобы не быть голословной, ведущая выложила в соцсетях фото до и после.

На том снимке, где Настя на максималках, она демонстрирует внушительный животик. А на свежей фотографии от него не осталось и следа.