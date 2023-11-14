Настя Ивлеева показала фото своего живота до похудения: звезда сбросила 17 кг

Тема похудения Насти Ивлеевой долго будоражила пользователей Сети. И, нужно сказать, она до сих пор не утратила своей актуальности. Подписчики телеведущей по-прежнему просят Настю рассказать, как обстоят дела с ее весом.
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Настя Ивлеева в максимальном весе. Фото: соцсети
К слову, Ивлеева никогда не избегала этой темы. Поэтому она охотно высказалась на этот счет. Настя рассказала, что сейчас весит 54-55 килограммов. А максимальный ее вес составлял 72 килограмма.
Настя Ивлеева после похудения. Фото: соцсети
Разница — целых 17 килограммов. Это довольно много. Чтобы не быть голословной, ведущая выложила в соцсетях фото до и после.
На том снимке, где Настя на максималках, она демонстрирует внушительный животик. А на свежей фотографии от него не осталось и следа.