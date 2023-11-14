В Сети раскритиковали внучку Маслякова за распущенный вид в МГИМО

17-летняя Таисия Маслякова учится в МГИМО на факультете управления и политики. Девушка активно ведет соцсети, где выкладывает свои фотографии, часто откровенные.
Последний снимок вызвал бурную реакцию в Сети. Таисия сфотографировалась в коротком топе в университетской столовой. Поклонники посчитали, что это непристойный внешний вид для стен учебного заведения.
Angel87:
«Ну что за вид в институте? Ну хотя бы прикрылась!».
Yarik43:
«Фигура красивая, понятно, но всему есть место и время».
Кстати, недавно Маслякову выписали из больницы. Девушка не стала вдаваться в подробности, что именно с ней произошло. Но заверила, что уже все хорошо.
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