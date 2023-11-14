Елена Летучая и ее муж похвастались новенькой визой в США: «Очень переживали…»

Елена Летучая поделилась большой радостью. Телеведущая и ее супруг предприниматель Юрий Анашенков получили визы в США на 3 года.
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В связи с этим событием артистка выложила доказательство в своем блоге. На снимке она вместе с мужем демонстрирует ту самую отметку в паспорте из-за которой переживала последние несколько дней.
Елена Летучая и Юрий Анашенков. Фото: соцсети
«Друзья, нас переполняют эмоции! Хотим поделиться комической новостью: нам одобрили визы США на 3 года! Очень переживали, что в связи с непростой ситуацией лучше совсем не подаваться…
И для особо умных: мы не собираемся уезжать из России, мы любим путешествовать», — написала Летучая в соцсетях.
Помимо этого, пост Елены содержал подробную информацию о компании через которую она оформляла документы. Артистка осталась очень довольна ее работой и рекомендовала команду профессионалов своим подписчикам.