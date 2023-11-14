Елена Летучая и ее муж похвастались новенькой визой в США: «Очень переживали…»

«Друзья, нас переполняют эмоции! Хотим поделиться комической новостью: нам одобрили визы США на 3 года! Очень переживали, что в связи с непростой ситуацией лучше совсем не подаваться…

И для особо умных: мы не собираемся уезжать из России, мы любим путешествовать», — написала Летучая в соцсетях.