Билан похвастался квартирой с видом на Кремль, купленной почти за 100 млн рублей

Певец Дима Билан продемонстрировал своим подписчикам в соцсетях квартиру с видом на Красную площадь. Видео певец опубликовал в своем блоге.

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В новом жилье артиста высокие потолки и пока нет мебели. Ремонт сделан «в советском ключе», но певец хочет в будущем году переделать жилье.

«Уже понимаете, да, какой увлекательный ремонт меня ждет!» — заявил он.

О покупке квартиры в Москве Дима Билан рассказал месяц назад в эфире YouTube-шоу Эльдара Джарахова, но цену недвижимости не назвал.

По оценке риелторов, опрошенных журналистами, новая квартира обошлась музыканту в сумму не менее 90 млн рублей, поскольку он приобрел четырехкомнатные апартаменты площадью почти 200 квадратных метров в элитном жилом комплексе на Поварской улице.