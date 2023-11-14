Дочь солиста «Руки Вверх!» рассказала о травле в частной школе

Ника Жукова, дочь солиста известной группы «Руки вверх!», скоро станет популярнее своего отца. Девочке всего 14 лет, а она уже вовсю снимается в кино. Сейчас она занята в набирающем обороты сериале «Плакса».
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В центре сюжета девочка, которая переехала из Москвы в небольшой город и столкнулась с агрессивным поведением новых одноклассников.
Ника Жукова. Кадр из передачи на YouTube-канале RU.TV
В своем последнем интервью Ника рассказала, что ей совсем не сложно исполнять роль главной героини, так как она тоже имеет подобный опыт. Дочь Сергея Жукова призналась, что несколько раз меняла частную школу из-за травли со стороны детей.
«Школу я меняла пару раз. Буллинг был обычно из-за папы», — поделилась Ника.
Юная актриса объяснила, что никогда не была заносчивой, а ее одноклассники очень пафосные. Поэтому конфликты случаются довольно часто.
Источник: YouTube-канал RU.TV