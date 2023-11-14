Дочь солиста «Руки Вверх!» рассказала о травле в частной школе

Ника Жукова, дочь солиста известной группы «Руки вверх!», скоро станет популярнее своего отца. Девочке всего 14 лет, а она уже вовсю снимается в кино. Сейчас она занята в набирающем обороты сериале «Плакса».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В центре сюжета девочка, которая переехала из Москвы в небольшой город и столкнулась с агрессивным поведением новых одноклассников.