«Я окончательно смирилась!»: Лолита раскрыла тайное признание астролога

Лолита Милявская никак не может построить свою личную жизнь. Артистка была замужем пять раз, но ни с кем из бывших супругов на данный момент не общается.

Сейчас она одна. И признается, что чувствует себя прекрасно.

«Мне астролог сказала: «Для тебя нет пары. Ты мужчин можешь менять до бесконечности, но ничем это не закончится». И тут я смирилась окончательно», - заявила Лолита в разговоре с Аллой Шишкиной.

Лолита заявляет, что у нее нет чувства одиночества, ей нескучно с собой. Сейчас она занялась садоводством.

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