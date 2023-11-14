Роскошная Ирина Винер зажгла в Дубае под хиты Лепса и подарила ему цветы

Легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер посетила в Дубае грандиозную вечеринку под эгидой Big Art Festival, на которой выступили Тимати и Григорий Лепс.

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Тренер олимпийских чемпионок выглядела потрясающе: она надела яркое платье со стразами и перьями, которое дополнила тиарой и крупными серьгами.

Сначала Винер потанцевала за столом под песни Тимати. После того как на сцену вышел Лепс, Ирина Александровна пустилась в пляс.

В благодарность за позитивные эмоции ​​от его песен она подарила исполнителю большой букет белых роз и послала ему воздушный поцелуй, пишет woman.ru.