Жена Брюса Уиллиса рассказала о жизни с больным мужем: «Я борюсь с чувством вины»

Эмма Хеминг поддерживает своего супруга Брюса Уиллиса во всем. Когда у актера диагностировали лобно-височную деменцию, женщина не бросила мужа в беде.
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Она осталась, чтобы помочь ему справиться со страшной болезнью. Но, по словам Эммы, она периодически борется с чувством вины. Хеминг четко осознает, что далеко не у всех родственников больных есть такие возможности, как у нее.
Брюс Уиллис с Эммой Хеминг и их дочери. Фото: соцсети
«Я борюсь с чувством вины, зная, что у меня есть ресурсы, которых нет у других. Я могу выйти на прогулку, чтобы прочистить голову, но я знаю, что не все партнеры по уходу могут это сделать.
Когда то, что я рассказываю о путешествии нашей семьи, привлекает внимание прессы, я знаю, что существуют многие тысячи нерассказанных, неслыханных историй, каждая из которых заслуживает сострадания и заботы», — поделилась мыслями Эмма.
Брюс Уиллис с дочерью Таллалуе Фото: соцсети
Болезнь Брюса прогрессирует довольно быстро. Актера поддерживает не только Эмма и двое их дочерей, но и бывшая супруга Деми Мур, их общие дети и друзья.
И хотя Брюс не сразу узнает близких, они по-прежнему его регулярно навещают и стараются проводить с актером как можно больше времени.
Источник: mariashriversundaypaper.com