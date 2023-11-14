Жена Брюса Уиллиса рассказала о жизни с больным мужем: «Я борюсь с чувством вины»

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис. Фото: соцсети

Эмма Хеминг сочувствует родственникам тех, кто страдает деменцией.

Эмма Хеминг поддерживает своего супруга Брюса Уиллиса во всем. Когда у актера диагностировали лобно-височную деменцию, женщина не бросила мужа в беде. 

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Она осталась, чтобы помочь ему справиться со страшной болезнью. Но, по словам Эммы, она периодически борется с чувством вины. Хеминг четко осознает, что далеко не у всех родственников больных есть такие возможности, как у нее.

Брюс Уиллис с Эммой Хеминг и их дочери. Фото: соцсети

«Я борюсь с чувством вины, зная, что у меня есть ресурсы, которых нет у других. Я могу выйти на прогулку, чтобы прочистить голову, но я знаю, что не все партнеры по уходу могут это сделать. 

Когда то, что я рассказываю о путешествии нашей семьи, привлекает внимание прессы, я знаю, что существуют многие тысячи нерассказанных, неслыханных историй, каждая из которых заслуживает сострадания и заботы», — поделилась мыслями Эмма.

Брюс Уиллис с дочерью Таллалуе Фото: соцсети

Болезнь Брюса прогрессирует довольно быстро. Актера поддерживает не только Эмма и двое их дочерей, но и бывшая супруга Деми Мур, их общие дети и друзья. 

И хотя Брюс не сразу узнает близких, они по-прежнему его регулярно навещают и стараются проводить с актером как можно больше времени.

Источник: mariashriversundaypaper.com

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