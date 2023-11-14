Жена Брюса Уиллиса рассказала о жизни с больным мужем: «Я борюсь с чувством вины»

Эмма Хеминг поддерживает своего супруга Брюса Уиллиса во всем. Когда у актера диагностировали лобно-височную деменцию, женщина не бросила мужа в беде.

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Она осталась, чтобы помочь ему справиться со страшной болезнью. Но, по словам Эммы, она периодически борется с чувством вины. Хеминг четко осознает, что далеко не у всех родственников больных есть такие возможности, как у нее.