«Все плохо»: Егор Крид пожаловался на проблемы в личной жизни

Певец Егор Крид в беседе с журналистами признался, что у него есть проблемы с личной жизнью.

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29-летний рэпер заявил, что в любовных делах у него «все плохо». Он намекнул, что свидания не заканчиваются успехом.

«В ней нет никаких побед. Событий много, но побед нет», — заявил исполнитель хита «Сердцеедка» в беседе с Voice.

На счету Егора Крида много романов, среди наиболее известных его девушек — певицы Нюша и Валя Карнавал.

Ранее артист откровенно высказался об отношениях с Клавой Кокой. Звездам неоднократно приписывали роман, но они эти слухи опровергали.

Певец признался, что к Клаве у него особое отношение, и это нечто большее, чем просто дружба. «Мы давно знаем друг друга, мы уже как семья», — отметил рэпер.